Архангельск, , 10:45 — REGNUM В Архангельске и Северодвинске установят 3,5 тысячи домофонов, оснащенных камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский.

«Информация с камер будет автоматически транслироваться в городскую систему видеонаблюдения, благодаря интеграции с системой «Безопасный город». При необходимости доступ к информации смогут получить правоохранительные органы. «Умный домофон» оснащен тревожной кнопкой для связи с оперативными службами и может воспроизводить аудиосигналы и речевую информацию для оповещения жителей», — сообщил глава региона.

Кроме того, жители домов, в которых установят домофоны нового поколения, смогут принимать видеозвонки с домофона на свой смартфон и открывать дверь удалённо, через мобильное приложение.

Для жителей региона установка таких домофонных панелей будет производиться бесплатно.