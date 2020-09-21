Казань, , 11:13 — REGNUM По состоянию на 21 сентября заражен коронавирусом 7021 житель Татарии, за сутки инфицированы еще 24 пациента. С начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5905 человек, за сутки — три пациента. Всего летальных исходов — 71, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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21 человек лечится на дому, троих госпитализировали. За последние сутки девять человек в возрасте от 30 до 50 лет получили положительные тесты на коронавирус, еще семь — в возрасте от 60 до 70 лет, четыре пациента — от 70 до 80 лет, по два заболевших — от 18 до 30 лет и от 50 до 60 лет соответственно. Среди жителей Казани — 12 инфицированных за последние сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии продолжается проверка объектов по выявлению нарушений по профилактике коронавирусной инфекции. В бюджет республики уже поступило почти 4 млн рублей штрафов за нарушения антиковидных мер безопасности.

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