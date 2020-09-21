Роквилл, США, 21 сентября 2020, 10:43 — REGNUM Издательство Bethesda Softworks выпустило первый трейлер дополнения «Маркарт» для многопользователськой игры The Elder Scrolls Online. Об этом 20 сентября сообщила «Игромания».
С «Маркарта» начнётся финал приключения «Тёмное сердце Скайрима». По сюжету, персонажи геймеров отправятся в локацию Предел, где их ожидает продолжение сюжетной кампании.
Релиз дополнения «Маркарт» на PC и Google Stadia ожидается 2 ноября 2020 года. На Xbox One и PS4 оно выйдет 10 ноября 2020 года.
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