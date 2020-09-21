Омск, , 10:43 — REGNUM В Омской области в школах на карантин продолжают отправлять целые классы. Причины — ОРВИ и COVID-19.

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Так, по данным BK55.ru, ограничительные меры вынуждены соблюдать две сельских школы — Березовская в Марьяновском районе и Петровская в Тевризском. В учреждениях на минувшей неделе обнаружили случаи заражения коронавирусом.

На повторный карантин отправлены отдельные классы в Юрьевской школе Кормиловского района, а также в гимназии № 62.

На дистанционном обучении находятся дети из некоторых классов школ № 132, 133, 135 и гимназии № 43 города Омска.

«По ОРВИ на карантин закрыты отдельные классы в 69 омских образовательных учреждениях (Большереченский, Исилькульский, Калачинский, Полтавский, Омский, Усть-Ишимский районы и Омск), — уточняет СМИ. — Кроме них, из-за ОРВИ остаются полностью закрытыми адаптивная школа-интернат № 6 и Великорусская школа Калачинского района».

Случаи заражения коронавиурсом выявлены также в нескольких омских детских садах — на карантин отправлен детсад № 245.