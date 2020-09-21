Москва, , 10:42 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался ещё 71 человек. Об этом 21 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксирован 71 летальный исход», — говорится в информации.

С начала распространения коронавируса в РФ зафиксировали 19 489 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в РФ выявили 6196 случаев заражения коронавирусом.