Киев, , 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в рядах ВСУ выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 21 сентября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«За прошлые сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. К сожалению, в вооружённых силах Украины зафиксирован десятый летальный случай от коронавируса», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, от осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией, скончался работник ВСУ в Хмельницкой области. Мужчина был госпитализирован 16 сентября 2020 года. В связи с ухудшением состояния здоровья его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), однако это не помогло.

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Как сообщается, в рядах ВСУ коронавирусной пневмонией болеют 709 человек. Из 37 заражённых, выявленных за предыдущие сутки, восемь человек госпитализированы, 29 находятся дома под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине зафиксировали 2675 новых случаев заражения коронавирусом.

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