Душанбе, , 10:40 — REGNUM Таджикистан получил 12 тонн средств индивидуальной защиты, направленных Азиатским банком развития (АБР). Об этом сообщили в представительстве банка на территории республики.

Отмечается, что груз предназначен для медицинских работников. АБР направил 22 тыс. защитных комбинезонов, 8 тыс. изоляционных халатов и 175 тыс. пар бахил.

Средства защиты закуплены на грант АБР в размере $928 тыс. Поставка второй и третьей партий ожидается в сентябре и октябре. Гуманитарный груз направлен в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.