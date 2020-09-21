Краснодар, , 10:40 — REGNUM 92 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили в региональном оперативном штабе. За сутки заражение подтвердилось у 22 детей в возрасте от пяти до 17 лет в восьми муниципалитетах.

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«В Краснодаре выявлено 27 заболевших. В Новороссийске и Кавказском районе заболели по семь человек, в Сочи и Ейском районе — по пять. По четыре случая подтверждено в Динском, Усть-Лабинском и Туапсинском районах, по три — в Тихорецком, Кореновском и Красноармейском районах», — сообщили в региональном оперштабе.

За период пандемии на Кубани положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 13 123 человек, в том числе у 916 детей. Выписаны 10 202 пациента. Скончались на 21 сентября 246 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 39 человек, трое находятся на ЭКМО.