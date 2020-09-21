Париж, , 10:38 — REGNUM Первый эпизод игры Life is Strange 2 сделали бесплатным на PC, PS4 и Xbox One. Об этом 20 сентября сообщила «Игромания».

При этом геймеры, которые захотят приобрести полную версию игру, смогут перенести в неё весь сохраненный прогресс. Разработчики из студии Dontnod Entertainment также выпустили новый трейлер проекта.

Напомним, релиз Life is Strange 2 состоялся в 2018 году. Игра состоит из пяти сюжетных эпизодов.

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