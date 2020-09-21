Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 123 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Новые случаи произошли с жителями Арамильского и Артинского ГО, Асбеста, Березовского, Белоярского ГО, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (69 носителей) Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, поселка Уральский, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Серова, Сысертского, Тавдинского и Шалинского ГО.

Теперь в регионе подтверждено 21 204 случая выявления коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уральском федеральном университете (Екатеринбург) выявили коронавирус у пяти человек.

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