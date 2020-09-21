Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В Ленинградской области продолжается суточный рост числа новых зараженных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе выявили 52 новых носителя и не выписали ни одного выздоровевшего. С 19 сентября ежесуточная цифра новых фактов заражения достигла 50-ти и более случаев, хотя еще в первой половине сентября она была ниже 40 случаев в сутки.

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С учетом новых данных, о которых 21 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе, всего в Ленобласти с начала пандемии выявлено 7621 заразившихся, 5358 из них на сегодняшний день уже вылечились. За всё время от COVID-19 в регионе скончался 91 человек.

Отметим, по данным регионального оперштаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленинградской области являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За последние сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Всеволожск (8), Гатчина (7), Кириши (4).

По три случая выявлено в городах Кудрово и Лодейное Поле. Еще в 21 населенном пункте было выявлено по одному новому зараженному.

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