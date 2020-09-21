Астрахань, , 10:35 — REGNUM В Астраханской области 21 сентября подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 6698 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 510 человек.

Выздоровели 6452 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 95 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3256 человек, 18 тыс. человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.

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