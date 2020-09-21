Волхов, Ленинградская область, , 10:35 — REGNUM Компания ФосАгро продолжает оказывать помощь медицинским учреждениям в городах присутствия, передавая средства индивидуальной защиты и оборудование. Химики помогают врачам в Кировске и Апатитах, Череповце, Балакове и Волхове во всеоружии встретить вероятную вторую волну коронавирусной инфекции. На днях ФосАгро передала пять аппаратов ИВЛ Волховской межрайонной больнице. Новые аппараты займут свое место в реанимационном отделении больницы.

«Это современное оборудование, которое спасёт тысячи и тысячи жизней. Особенно в наше непростое время — период пандемии. Я считаю, именно Волхову и Волховскому району повезло, что у нас есть такое предприятие, которое и производит нужную людям продукцию, и оказывает помощь — очень серьёзную, существенную», отметил главврач волховской межрайонной больницы Петр Макаревич.

Ранее компания передала волховской межрайонной больнице аппараты для анализа газового состава крови, инфузионные насосы, электрические аспираторы, дефибрилляторы, облучатели-рециркуляторы, а также индивидуальные средства защиты и дезинфекции.

По словам заместителя директора волховского производственного комплекса ФосАгро Сергея Лобанова, компания находится в тесном взаимодействии с муниципальными и региональными властями и активно участвует в разработке и реализации стратегий противодействия коронавирусу.

С самого начала пандемии компания разработала и реализовала комплекс мер по защите трудовых коллективов и оказывает помощь медицинским и социальным учреждениям в городах своего присутствия. Начиная с марта 2020 года на эти цели было направлено 2,3 млрд рублей.

Компания стала активным участником всероссийской благотворительной акции «Мы вместе», учрежденной Общероссийским народным фронтом и организацией «Волонтеры-медики». Акцию поддержали трудовые коллективы — на собранные средства оказывалась материальная помощь врачам, пожилым людям и семьям, попавшим в трудную ситуацию из-за коронавируса, закупались ноутбуки для школьников из многодетных семей, поддерживалась волонтерская деятельность.

За активное участие в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» ФосАгро удостоена награды, учрежденной распоряжением президента РФ — памятной медали и грамоты, подписанной Владимиром Путиным.

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