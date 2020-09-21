Уфа, , 10:38 — REGNUM Бывшей чиновнице в Башкирии предстоит возместить свыше 8,6 млн рублей ущерба, которые она причинила, совершив преступление. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что глава Русско-Юрмашского сельсовета с апреля по ноябрь 2009 года изготовила фиктивные документы и безвозмездно передала в собственность 17 гражданам земельные участки. В результате бюджету поселения был причинен ущерб свыше 8,6 млн рублей. Позже новые собственники застроили некоторые участки, а некоторые участки были проданы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями, а также служебного подлога. В результате суд признал экс-чиновницу виновной в этих преступлениях.

После этого, прокуратура через суд потребовала возместить причинённый вред. Суд согласился с доводами сотрудников надзорного ведомства и удовлетворил их требования.

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