Пермь, , 10:34 — REGNUM В Перми на бульваре Советской Армии состоялось торжественное открытие памятника, посвящённого Воздушно-десантным войскам и их основателю Василию Филипповичу Маргелову. Мероприятие собрало несколько сотен человек. Спустя час после церемонии монумент демонтировали, сообщают СМИ.

Памятник погрузили в автомобиль и увезли в мастерскую на доработку. После этого монумент вернут на место. Ветераны ВДВ, которые стали свидетелями того, что памятник убирают, испытали шок.

Особым гостем на церемонии открытия стал генерал-полковник Виталий Маргелов — сын легендарного основателя ВДВ. По словам скульптора Алексея Залазаева, в процессе работы над памятником возникли сложности. Согласовать монумент первоначально не удавалось, однако, ознакомившись с работой, сын Маргелова дал свое согласие. «Это самый оригинальный памятник моему отцу», — сказал Виталий Маргелов, сообщает портал permnews.ru.

Во время церемонии автор памятника Алексей Залазаев сам обнаружил ряд технических неточностей и позволил себе вернуть памятник назад, на доработку. Союз десантников поддержал скульптора. В ближайшие дни мемориал будет установлен на свое место, прокомментировали ситуацию корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

Напомним, в 2020 году Воздушно-десантным войскам исполнилось 90 лет.