Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Продюсер Doom Eternal Марти Страттон заявил, что в скором времени игра выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 20 сентября сообщила «Игромания».

Разработчик пока не сообщил никаких дополнительных подробностей о Switch-версии проекта. Известно лишь, что её «созданием» занимается студия Panic Button.

Напомним, Doom Eternal — это шутер от первого лица, разработанный студией id Software. Релиз игры на PC, PS4 и Xbox One состоялся в марте 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: разработчики игры DIRT 5 показали одну из гонок в Кейптауне

Читайте развитие сюжета: В игру Life is Strange 2 теперь можно поиграть бесплатно