Лондон, , 10:34 — REGNUM В Великобритании пандемия коронавирусной инфекции достигла критического уровня. С таким заявлением сегодня, 21 сентября, должен выступить главный санитарный врач Соединённого Королевства Крис Уитти. Об этом сообщает Sky News.

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Профессор Уитти, который выступит вместе с главным научным советником правительства Великобритании Патриком Вэллансом, в ходе телевизионного брифинга объяснит, как вирус распространяется по всей стране, а также расскажет, что Соединённое Королевство стоит на пороге «очень сложной зимы», так как есть предпосылки для введения новых жёстких ограничений.

Уитти и Вэлланс изложат потенциальные сценарии, которые могут развернуться по мере приближения зимы.

Также отмечается, что, по его словам, тенденция в Великобритании свидетельствует о движении в неверном направлении.

«Мы изучаем эти данные, чтобы понять, как управлять распространением вируса в преддверии очень сложного зимнего периода», — подчеркнул профессор.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании, по данным на 19 сентября, за сутки было выявлено 4422 новых случая заражения коронавирусом. Общее число носителей SARS-CoV-2 в стране превысило 390,3 тыс. человек. Всего с начала пандемии в Британии от COVID-19 скончались 41 759 человек.