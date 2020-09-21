Хабаровск, , 10:26 — REGNUM Командующий войсками Восточного военного округа Герой России Геннадий Жидко в торжественной обстановке вручил новое боевое знамя командующему 11-й армией ВВС и ПВО Владимиру Кравченко на площади Славы в Хабаровске. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В торжественном ритуале вручения знамени, традиционно проводящемся в сопровождении роты почетного караула и под звуки военного оркестра, принялиучастие ветераны Вооруженных Сил РФ, представители командования военного округа и объединений.

Как сообщалось ранее, вручение боевых знамен нового образца проводиться планомерно по всем объединениям, соединениям и частям Вооруженных Сил РФ с 2017 года.