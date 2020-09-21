Лондон, , 10:25 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер игры DIRT 5. Его опубликовали 20 сентября на официальном YouTube-канале проекта.

В ролике разработчики показали одну из гонок в Кейптауне (ЮАР). Напомним, релиз игры ожидается 6 ноября 2020 года.

При этом недавно разработчики из Codemasters сообщили, что DIRT 5 станет одним из проектов стартовой линейки игр консоли Xbox Series X. Старт её продаж ожидается 10 ноября 2020 года.

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