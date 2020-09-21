Ташкент, , 10:23 — REGNUM В Узбекистане автоматизировали процедуру приема и рассмотрения заявления по вопросам гражданства, сообщает 21 сентября издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Отмечается, что в республике создана межведомственная база данных по гражданству. Это позволит также сформировать единую базу данных о натурализации и восстановлении гражданства при его утрате.

Механизм подачи заявлений о приеме в гражданство планируется внедрить до 1 января 2021 года. Согласование и контроль информационных систем возлагается на МВД, Службу госбезопасности, минобороны и другие заинтересованные органы.