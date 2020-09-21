Симферополь, , 10:21 — REGNUM 79 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за последние сутки, об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов 21 сентября на странице в социальной сети.

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«За 20 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции. 56 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 — при скрининге населения», — уточнил Аксёнов.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 3808 человек, 2406 человек выздоровели, 47 пациентов скончались.