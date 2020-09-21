Новосибирск, , 10:15 — REGNUM Новосибирск готов начать отопительный сезон. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 21 сентября, сообщил мэр Анатолий Локоть.«По заявке подано тепло на 319 объектов: 52 школы, 156 детских садов, 58 лечебных учреждений и 21 социальный объект, — цитирует градоначальника редакция «Вести Новосибирск». — В связи с понижением температуры планируем перейти к планомерной подаче тепла уже на этой неделе. Соответствующий документ намерен сегодня подписать».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сибирская генерирующая компания сообщила о готовности подать тепло до официального начала отопительного сезона — по заявкам. По данным на 17 сентября, в Новосибирске к отоплению было подключено 24 многоквартирных дома.

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