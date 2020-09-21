Ставрополь, , 10:49 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье, по данным на утро 21 августа, достигло 14 тыс. 769. За прошедшие выходные (19−20 сентября) в регионе инфекцию выявили у 282 человек, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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За минувшие двое суток на Ставрополье выздоровели 82 человека с COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии, по официальным данным, болезнь победили 10 тыс. 307 носителей коронавируса, или около 69,8% инфицированных.

Отметим, что к настоящему времени по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом Ставрополье занимает первое место среди регионов Северного Кавказа и 12-е место среди всех субъектов РФ.