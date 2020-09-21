Пермь, , 10:10 — REGNUM Пермский край ожидает два транша вакцины против коронавирусной инфекции. До конца сентября поступит 7 тысяч доз, до конца октября — 10 тысяч доз, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

В настоящее время регион получил пробную партию вакцины — всего 42 дозы. Партия препарата направлена в регион для тестирования логистической цепочки и возможности соблюдения температурного режима при транспортировке.

Оперштаб по предотвращению распространения COVID-19 вынес решение о том, что первыми вакцину получат граждане из групп повышенного риска: медики, социальные работники, педагоги, работники транспортной инфраструктуры. Вакцинация будет проводиться исключительно по желанию.

Напомним, с начала пандемии, по состоянию на 20 сентября, в Пермском крае выявлено 9 083 случаев заражения коронавирусом. Зафиксирован летальный исход у 404 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 6 286 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермский край получил первую партию вакцины от COVID-19