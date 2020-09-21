Москва, , 10:12 — REGNUM Прокуратура не стала подавать жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову, который был ранее осужден за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, в котором рассматривалось данное дело.

«Жалоба прокуратуры на приговор Ефремову не поступала», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также отмечается, что на обжалование приговора по закону дается десять суток и что данный срок уже истек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев, который рассчитывает на условный срок для своего клиента, подал жалобу на вынесенный его подзащитному приговор.

Напомним, 8 сентября пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы.