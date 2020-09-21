Петрозаводск, , 10:09 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом, при этом большинство из инфицированных — дети. Об этом 21 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 14 выявлены в Петрозаводске и один — в Кондопоге.

«За минувшие сутки восемь из 15 заболевших — дети. Поэтому еще раз обращаюсь к родителям: если у ребенка есть симптомы простуды, нужно остаться дома и вызвать врача, а не идти в сад, школу и кружки. Нельзя забывать про меры профилактики и средства индивидуальной защиты, которые в общественных местах необходимы всем», — заявил Парфенчиков.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 3659 человек. Из них на сегодняшний момент 3061 человек уже выписан, в том числе 18 — за прошедшие сутки.

Всего в Карелии проведено 166 560 исследований, из которых 794 за сутки. 1013 человек находятся на карантине, за сутки их количество увеличилось на 11 человек. Еще девять жителей находятся в местах обсервации.

Также с начала пандемии в Карелии зарегистрировано 34 летальных исхода от коронавируса. Таким образом уровень смертности от COVID-19 в республике составляет 5,5 случая на 100 тысяч населения, в среднем по России этот показатель — 13,2 случая на 100 тысяч населения.

С внебольничной пневмонией с 1 апреля в республике госпитализирован 1301 человек, в том числе четверо — за последние сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 76 человек умерли. За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

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