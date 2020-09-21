Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM Торжества по случаю 271-й годовщины со дня основания Ростова-на-Дону прошли без чрезвычайных происшествий. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

За сутки 19 сентября в экстренные службы поступило около 3 тыс. звонков. Сообщения касались дорожно-транспортных происшествий, пожаров в жилом секторе, загораний мусора.

«Расчёты поисково-спасательной службы управления по делам ГО и ЧС помогали горожанам в деблокировке дверей, транспортировке тяжеловесных больных, извлекали животных из труднодоступных мест», — уточнили в управлении.