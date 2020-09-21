Ставрополь, , 10:13 — REGNUM Семь пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли на Ставрополье за прошедшие выходные: пять человек скончались 19 августа, двое — 20 августа. Общее число случаев летального исхода в регионе достигло 294, сообщил 21 сентября губернатор края Владимир Владимиров.

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Отметим, что в текущем месяце факты смерти людей, заразившихся коронавирусом, на Ставрополье не были зарегистрированы лишь однажды — 5 сентября. При этом умерли в крае за последний месяц уже 54 человека с COVID-19.

По данным федерального оперативного штаба, Ставрополье в настоящее время находится на втором этапе снятия ограничений, введенных на фоне пандемии. Режим всеобщей самоизоляции в крае был снят в середине июня, но он продолжает действовать для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.