Стокгольм, , 10:12 — REGNUM 20 сентября через американский новостной сайт BuzzFeed были слиты тысячи страниц внутренних документов FinCEN — специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. Помимо таких крупных банков как, американский JP Morgan и немецкий Deutsche Bank, Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов, в отмывании денег теперь подозревается и финско-шведский Nordea. Об этом 20 сентября сообщили журналисты газеты Expressen, ознакомившись с опубликованными документами.

Прежде всего, в расследовании BuzzFeed речь идет о так называемых «отчетах о подозрительной деятельности», составляемых FinCEN. Результаты своей работы издание BuzzFeed передало Международному консорциуму журналистов-расследователей, куда входят такие издания как шведский телеканал SVT и финская газета Svenska Yle, которые получили доступ к документам.

Согласно бумагам, банк Nordea связан с подозрительными транзакциями на сумму 1,5 миллиарда шведских крон (€144 млн). В большинстве случаев при совершении транзакций Nordea был одним из нескольких банков в платежной цепочке. Большинство денежных переводов произошло в период с 2013 по 2017 год.