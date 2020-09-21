Оренбург, , 09:49 — REGNUM В Оренбурге школа № 68 переводит учеников двух классов на дистанционное обучение. Причиной стали выявленные случаи заражения коронавирусом. Об этом проинформировала начальник городского управления образования Лариса Бебешко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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«При выявлении положительного теста у ребенка или педагога по решению Управления Роспотребнадзора класс может быть переведён на дистанционное обучение. Образовательный процесс при этом не прерывается. Все технологии для этого подготовлены, опыт у школ и педагогов уже есть», — сказала Бебешко.

Напомним, на 17 сентября в Оренбургской области на карантине было пять классов в школах Гая, Новотроицка, Орска, Ташлинского района.

Добавим, с начала пандемии в регионе выявлено 11 827 случаев заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей нового коронавируса 11,1% занимают дети.