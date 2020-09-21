Екатеринбург, , 09:50 — REGNUM В Екатеринбургской епархии РПЦ прошла встреча на тему противодействия «деструктивным квазирелигиозным течениям», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе структуры.

Эксперт Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ Александр Саввин, обратил внимание: бороться с экстремизмом приходится в условиях «новой культурной реальности, в эпоху постмодерна и метамодерна». Это требует новых подходов как к патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, так и к поиску ответов на «деструктивные вызовы».

По информации епархии, участники встречи обратили внимание на роль информационных и культурных факторов в данной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители религиозных конфессий Свердловской области провели встречу по поводу противодействия пандемии COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Религиозные лидеры Урала обсудили, как бороться с пандемией COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Екатеринбурге отметили 20-летие храма на Крови