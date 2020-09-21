Антананариву, , 09:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила протокол исследования африканских фитопрепаратов в качестве потенциальных методов лечения населения во время пандемии коронавируса и других эпидемий. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление ВОЗ.

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В субботу, 18 сентября, эксперты ВОЗ и члены двух других медицинских организаций «одобрили протокол III фазы клинических испытаний фитотерапии от COVID-19, а также… создание Совета по мониторингу данных и безопасности клинических испытаний фитотерапии», — говорится в заявлении.

«Клинические испытания фазы III играют ключевую роль в полной оценке безопасности и эффективности нового медицинского препарата», — отмечается в нем.

Пандемия коронавируса вызвала вопросы о возможности использования традиционных лекарственных средств для борьбы с современными заболеваниями, сообщают журналисты.

Протокол исследования был одобрен через несколько месяцев после того, как предложение президента Мадагаскара использовать напиток на основе артемизии, растения с доказанной эффективностью в лечении малярии, было встречено всеобщей критикой.

«Если продукт традиционной медицины будет признан безопасным, эффективным и гарантированно качественным, ВОЗ порекомендует (его) для быстрого, крупномасштабного местного производства», — заявил региональный директор ВОЗ Проспер Тумусиме.

Партнерами ВОЗ по проведению исследований африканских фитопрепаратов являются Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний и комиссия Африканского союза по социальным вопросам.

«Начало пандемии, как и вспышка Эболы в Западной Африке, показало необходимость укрепления систем здравоохранения и ускорения программ исследований и разработок, в том числе в области традиционных лекарственных средств», — сказал Тумусиме.

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