Лондон, , 09:46 — REGNUM Многопользовательская аркада Fall Guys: Ultimate Knockout впервые за несколько недель уступила первенство в чарте продаж Steam другой игре. Ей оказалась Among Us от американской студии InnerSloth, сообщила «Игромания» 20 сентября.

Издание отмечает, что релиз Among Us состоялся в 2018 году, однако игра обрела популярность только сейчас. Пока неизвестно, сможет ли она возглавлять чарт продаж Steam также долго, как и Fall Guys — проект от Mediatonic удерживал первенство в течение шести недель.

В Among Us команда игроков пытается вычислить предателя в своих рядах. При этом геймер, получивший роль предателя, должен незаметно ликвидировать остальных членов экипажа.

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