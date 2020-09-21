Москва, , 09:41 — REGNUM Депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Федоров просит рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении, сообщает RT.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы неоднократно обращались в правительство с просьбой найти возможность компенсации для семей, чьи дети не имеют возможности ходить в государственные детские сады. В профильных министерствах рапортовали об открытии новых детских садов, а также об электронной записи в детсады.

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