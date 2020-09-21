Москва, , 09:40 — REGNUM В настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 43,1 млн. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«В Российской Федерации проведено более 43,1 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 282 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были сделаны в течение последних 24 часов.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 242 287 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бурятии, по данным на 21 сентября, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 6408.