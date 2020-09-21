Ташкент, , 09:34 — REGNUM Лаборатории Узбекистана выявили 51 789 случаев заражения коронавирусом, в том числе 149 — за минувшие сутки, сообщили 21 сентября в министерстве здравоохранения республики.

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По данным ведомства, выздоровели 47 932 человека, или 93% от общего числа выявленных случаев. Лечение продолжают получать 3422 пациента, из которых 557 человек находятся в тяжелом состоянии, 245 — в критическом.

Среди регионов республики наибольшее число случаев выявлено в Ташкенте — 31 395, Ташкентской области — 9630, Самаркандской области — 2026 и Андижанской области — 1426.

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