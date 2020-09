Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Humble Bundle запустила в продажу новый сборник видеоигр под названием You Can Pet The Dog. Он посвящён проектам, в которых можно гладить собак, сообщалось 20 сентября на официальном сайте сервиса.

Полная версия сборника будет стоить 917 рублей. В него войдут следующие игры: Scribblenauts Unlimited, Beyond Eyes, Dog Sled Saga, Bulb Boy, Shenmue I & II, Where the Water Tastes Like Wine, Death's Gambit и Blair Witch.

Напомним, Humble Bundle — это онлайн-сервис, специализирующийся на продаже видеоигр. Как правило, проекты на сайте продаются в составе особых тематических сборников.

