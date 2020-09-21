Кемерово, , 09:31 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 21 сентября, за прошедшие сутки выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 18, Новокузнецк — 17, Киселевск — десять, Междуреченск — десять, Мариинский МР — десять, Анжеро-Судженск — семь, Белово — семь, Ленинск-Кузнецкий — семь, Тяжинский МО — семь, Полысаево — четыре, Прокопьевск — четыре, Юрга — четыре, Чебулинский МО — четыре, Кемеровский МО — три, Топкинский МО — три, Березовский — два, Ленинск-Кузнецкий МО — два, Таштагольский МР — два, Калтан — один, Краснобродский — один, Осинники — один», — уточняет оперштаб. За это же время два пациента скончались. Так, у жителя Прокопьевска 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкологического заболевания. У жителя Анжеро-Судженска 1983 года рождения также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, но болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Всего в Кузбассе выявлено 8704 случая заражения коронавирусом, 6332 человека выздоровели, 89 скончались.