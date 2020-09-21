Уфа, 21 сентября 2020, 09:35 — REGNUM Указ о подготовке и проведении 11 октября Дня республики Башкирия подписал глава региона Радий Хабиров. Соответствующий документ опубликован на республиканском портале правовой информации.
Указом был утвержден состав организационного комитета, который и будет разработать план по проведению мероприятий.
Администрациям муниципалитетов рекомендовано празднично оформить улицы, учреждения, площади и другие объекты. При этом нужно использовать российскую и республиканскую государственную символику.
В октябре текущего года по случаю Дня республики в регионе пройдут культурно-массовые, торжественные и спортивные мероприятия. Кроме этого, будут проходить ярмарки, а также выездная праздничная торговля.