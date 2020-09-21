Веллингтон, , 09:35 — REGNUM Свыше $18 млн инвестирует правительство Новой Зеландии в разработку противокоронавирусной вакцины, сообщил заместитель премьер-министра страны Уинстон Питерс. Его заявление опубликовала 21 сентября пресс-служба правительства.

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Инвестиционный пакет — первые 27 млн новозеландских долларов ($18,2 млн) — направят через международный механизм COVAX. Таким образом власти страны гарантируют предварительную покупку той из вакцин-кандидатов, которая окажется эффективной.

После появления такой вакцины, добавил Питерс, потребуются дополнительные средства. Но и предварительный транш позволит обеспечить вакциной половину населения Новой Зеландии.

Напомним, в рамках механизма COVAX страны инвестируют средства в создание более чем десяти разных вакцин против нового коронавируса. Он направлен на обеспечение справедливого доступа к ним.

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