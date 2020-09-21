Сан-Франциско, США, , 09:25 — REGNUM Продажи ролевого экшена Hades превысили отметку в один миллион копий. Об этом разработчики из Supergiant Games сообщили на своей странице в Twitter 20 сентября.

https://twitter.com/SupergiantGames/status/1307744738552938496

При этом 700 тыс. копий игры были проданы ещё до официального релиза. Тогда игра находилась на этапе «раннего доступа».

Напомним, Hades — это изометрический ролевой экшен, посвящённый персонажам из греческой мифологии. Игра доступна на PC и Nintendo Switch.

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