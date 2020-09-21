Новосибирск, , 09:25 — REGNUM В Новосибирской области с подозрением на заражение коронавирусом госпитализированы 19 детей, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска сейчас находится 1204; в районных больницах области — 436 пациентов.

Под медицинским наблюдением находятся 1116 новосибирцев, сняты с меднаблюдения — 41 645 человек. Всего в регионе на сегодняшний день, 21 сентября, сделано 486 827 тестов на коронавирус.