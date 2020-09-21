Москва, , 09:25 — REGNUM В Москве ожидается день без существенных осадков, сообщили 21 сентября в центре «Фобос».

"Через столичный регион скользнет слабовыраженный теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием облачности», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в столице не дойдёт до существенных осадков, однако «откроется путь для атлантического воздуха», и, следовательно, ожидается рост температуры.

Воздух в Москве прогреется до 17 градусов тепла, в Подмосковье — до 18 градусов тепла. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.