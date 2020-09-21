Нур-Султан, , 09:23 — REGNUM Общая сумма ущерба от деятельности четырех финансовых пирамид в Казахстане составила 1 млрд тенге ($2,37 млн). Об этом заявил официальный представитель МВД республики Нурдильда Ораз на брифинге.

По его словам, следственный департамент МВД Казахстана проводит расследование по факту деятельности компаний Questra World, Questra Holding, Atlantic Global Asset Management и Five Winds Asset Management.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в полицию Туркестанской области Казахстана обратились 317 жителей республики, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды. По подозрению в мошенничестве задержаны шесть человек.

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