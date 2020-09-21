Киев, , 09:26 — REGNUM На Украине за минувшие сутки 26 человек скончались из-за последствий, вызванных COVID-19. Об этом сообщил 21 сентября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки на Украине подтвердили 2675 новых случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что всего за время пандемии в стране выявили более 178 тыс. случаев заражения, 3583 из них закончились летальным исходом, выздоровели более 78 тыс. пациентов.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 2 966 новых случаев заражения коронавирусом.

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