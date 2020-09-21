Красноярск, , 09:32 — REGNUM В Красноярском крае на фоне постепенного снижения активности очага клещевого энцефалита произошёл небольшой всплеск числа присасываний в некоторых районов — в 1,8 раза по сравнению с прошлой неделей. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в период с 11 по 17 сентября случаи присасывания клещей были зафиксированы на территории шести районов края, а из 14 зарегистрированных случаев в четырёх пострадали дети. Всего же с начала сезона в Красноярском крае было зарегистрировано 15 985 случаев присасывания, среди пострадавших 3486 детей.

В период с 11 по 17 сентября в столице региона, Красноярске, жалоб на присасывание клещей не зарегистрировано.

Напомним, что всего с начала сезона в городе было зарегистрировано 4774 случая, в том числе 1024 пострадавших — дети. По данным Роспотребнадзора, в национальном парке «Столбы» и в районе ст. Снежница (на контрольных пунктах наблюдений) клещи на прошедшей неделе не обнаруживались.

Роспотребнадзор обращает внимание жителей на то, что активность клещей будет сохраняться в регионе ещё до октября и рекомендует при выходе на природу не пренебрегать средствами защиты — соответствующей одеждой и репеллентами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжает снижаться активность очага клещевого энцефалита, при этом количество присасываний клещей снизилось по сравнению с прошлой неделей в 3,1 раза.

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