Москва, , 09:14 — REGNUM В России каждый восьмой несовершеннолетний самостоятельно зарабатывает деньги на личные расходы, свидетельствуют результаты исследования СК «Росгосстрах Жизнь».

«Каждый восьмой родитель (13,1%) рассказал, что его ребенок подрабатывает», — говорится в исследовании.

Абсолютное большинство родителей (80%) сообщили, что дают своим детям карманные деньги. Так, 21% опрошенных выделяют на карманные расходы детям до 500 рублей в месяц, 16,6% — до 1 тыс. рублей, 15,5% — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, 3,3% — от 5 тыс. рублей.

Опрос по телефону был проведен среди 1500 родителей детей до 18 лет. Из числа опрошенных 30,2% мужчин и 69,8% женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу банка «Открытие», большинство родителей в России (48%) считают сумму 3 тыс. рублей в месяц достаточной на карманные расходы для детей 13−17 лет.

Почти четверть родителей (22%) готовы предоставить право самостоятельно покупать себе что-то детям в возрасте 7−10 лет, 29% — в возрасте 10−13 лет, 26% — в возрасте 13−16 лет, 9% — в возрасте 16−17 лет.

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