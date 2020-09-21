Джакарта, , 09:07 — REGNUM Туризм может стать крупнейшим источником дохода в Индонезии после добычи полезных ископаемых, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что концепция устойчивого туризма может применяться ко всем формам туристической деятельности, включая массовый туризм. Концепция устойчивого туризма поддерживает принцип баланса между окружающей средой, экономикой и социокультурой местного сообщества.

Известно, что концепция устойчивого туризма заключается в том, как оптимально использовать природные ресурсы, которые являются ключевым элементом в развитии туризма, путем поддержания экологических циклов и содействия сохранению природных ресурсов и биоразнообразия в туристическом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель посла Индонезии в Российской Федерации Азис Нурвахьюди встретился с представителями туроператора «U-Ra Group Companies» в Самарской области для продвижения индонезийского туризма.

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