Канберра, , 09:01 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Австралии было выявлено 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является наиболее низким показателем с 16 июня. Об этом 21 сентября сообщает минздрав страны.

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Уточняется, что в данное число входит 11 случаев, зарегистрированных в штате Виктория, четыре — в штате Новый Южный Уэльс и один в Квинсленде. При этом для Виктории данный показатель самый низкий с 14 июня.

По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 26 909.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Австралии на данный момент составляет 851.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 24 057 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 16 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.