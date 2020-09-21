Буниа, Конго, , 09:10 — REGNUM Департамент по борьбе с заболеваниями внутри системы здравоохранения ДР Конго не оказал необходимой поддержки населению страны во время вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на доклад Исследовательской группы Конго (GEC) в Университете Нью-Йорка.

В соответствии с докладом, работа департамента по борьбе с заболеваниями способствовала обогащению чиновников и гуманитарных организаций вместо того, чтобы оказать реальную помощь жителям страны.

Исследователи выявили, что члены министерства здравоохранения ДР Конго и их международные партнеры создали так называемую «альтернативную» систему здравоохранения для борьбы с Эболой в ДР Конго. По словам ученых, в созданную систему инвестировались средства, которые так и не дошли до населения. В докладе отмечается, что именно формирование «альтернативной» системы здравоохранения привело к тому, что эпидемию Эболы в провинции Северное Киву не могли остановить более года.

Исследователи также выразили обеспокоенность в связи с тем, что перед началом повсеместного использования вакцины от заболевания не было проведено просветительской кампании. Кроме того, работники здравоохранения не были знакомы с обычаями и предубеждениями местного населения, вследствие чего не могли убедить многих из них пройти вакцинацию.

В докладе также отмечается, что в департаменте по борьбе с заболеваниями не предусмотрели улучшения медицинской инфраструктуры в провинциях Киву и Итури.

Напомним, что в последнее время в Экваториальной провинции страны выявили 113 случаев заболевания Эболой.

В настоящее время министерство здравоохранения ДР Конго потряс скандал с расходом средств, выделенных на борьбу с пандемией коронавируса и эпидемией лихорадки Эбола. Месяцем ранее президент страны Феликс Чисекеди призвал представителей министерства отчитаться о растрате 11 миллионов долларов США, выделенных на борьбу со вспышками двух заболеваний.

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